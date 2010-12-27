Владимир Путин поручил правительству начать подготовку к 150-летию Бунина

Юбилей писателя отпразднуют в 2020 году.

Путин Владимир Владимирович подписал указ, касающийся празднования 150-летия юбилея русского писателя Ивана Бунина. Президент подчеркнул в документе "выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру", сообщается на сайте главы государства.

Также Путин поручил создать комитет, который займется подготовкой различных мероприятий посвященных писателю. Отметим, что празднование юбилея писателя пройдет в 2020 году.

Иван Алексеевич Бунин - русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии в 1933 году, лауреат Пушкинской премии, почетный академик Российской академии наук. Русский классик умер 8 ноября 1953 года в Париже, его похоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

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Фото: Бунин Иван Алексеевич/ВК