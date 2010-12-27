Владимир Путин подарил Трампу мяч с "жучком"

Футбольный мяч фирмы "adidas", который Владимир Путин подарил Дональду Трампу на пресс-конференции 16 июля, оснащен чипом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Встроенное в мяч устройство обеспечивает обмен данными на расстоянии 10 сантиметров. Оно также позволяет получить доступ к информации о продукте adidas, видеороликам с участием футболистов, соревнованиям и другим материалам.

В компании "adidas" отказались комментировать информацию о том, могла ли российская сторона взломать чип.

Отметим, что Путин подарил Трампу мяч с черно-красными пятнами. Такую же расцветку имеет мяч Telstar Мечта, использовавшийся в ЧМ. Как сообщили в Белом доме, все переданные Трампу подарки были проверены на безопасность.

Фото: пресс-служба президента РФ.