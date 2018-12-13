ВМФ возглавил адмирал Николай Евменов

Ранее он возглавлял Северный флот.

Владимир Путин назначил нового главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Им стал адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом. Приказ президента России зачитал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, сообщает ТАСС.

Ранее главнокомандующим ВМФ был адмирал Владимир Королев. Он служил России 46 лет, теперь он перешел в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Вместо Николая Евменова возглавлять Северный флот будет вице-адмирал Александр Моисеев.

Ранее Минобороны показало снимки полководцев во время боевых действий.

Фото: открытые источники