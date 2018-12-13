ВМФ возглавил адмирал Николай Евменов

Владимир Путин назначил нового главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Им стал адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом. Приказ президента России зачитал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, сообщает ТАСС.
Ранее главнокомандующим ВМФ был адмирал Владимир Королев. Он служил России 46 лет, теперь он перешел в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).
Вместо Николая Евменова возглавлять Северный флот будет вице-адмирал Александр Моисеев.
Ранее Минобороны показало снимки полководцев во время боевых действий.
Фото: открытые источники
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