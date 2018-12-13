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Минобороны показало снимки полководцев во время боевых действий

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К снимкам есть подписи, которые составлялись на основе воспоминаний родственников военачальников.

Министерство обороны РФ в преддверии Дня Победы опубликовали уникальные фронтовые фотографии из семейных альбомов полководцев ВОВ. Многие снимки показаны впервые.

На фотографиях военные предстают в обстановке боевых действий. К снимкам есть подписи, которые составлялись на основе воспоминаний родственников военачальников.

В электронном альбоме есть фотографии Александра Василевского, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и многих других.

Некоторые кадры запечатлели моменты исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции

Минобороны

Ранее военным ведомством были опубликованы снимки полководцев ВОВ в семейной обстановке и во время репетиций парадов. 

Видео: Минобороны 

 

 

 

 

 

 

Теги: минобороны, полководцы, снимки, фото
Категории: Лента новостей, Новости России,

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