Минобороны показало снимки полководцев во время боевых действий

Министерство обороны РФ в преддверии Дня Победы опубликовали уникальные фронтовые фотографии из семейных альбомов полководцев ВОВ. Многие снимки показаны впервые.
На фотографиях военные предстают в обстановке боевых действий. К снимкам есть подписи, которые составлялись на основе воспоминаний родственников военачальников.
В электронном альбоме есть фотографии Александра Василевского, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и многих других.
Некоторые кадры запечатлели моменты исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции
Минобороны
Ранее военным ведомством были опубликованы снимки полководцев ВОВ в семейной обстановке и во время репетиций парадов.
Видео: Минобороны
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