Минобороны показало снимки полководцев во время боевых действий

К снимкам есть подписи, которые составлялись на основе воспоминаний родственников военачальников.

Министерство обороны РФ в преддверии Дня Победы опубликовали уникальные фронтовые фотографии из семейных альбомов полководцев ВОВ. Многие снимки показаны впервые.

На фотографиях военные предстают в обстановке боевых действий. К снимкам есть подписи, которые составлялись на основе воспоминаний родственников военачальников.

В электронном альбоме есть фотографии Александра Василевского, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и многих других.

Некоторые кадры запечатлели моменты исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции Минобороны

Ранее военным ведомством были опубликованы снимки полководцев ВОВ в семейной обстановке и во время репетиций парадов.

Видео: Минобороны