Он отметил, что российские космические аппараты ведут съемку в районах боевых действий круглосуточно.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Рогозина, никакие снимки не будут публиковать до завершения спецоперации. Он добавил, что решение о ее окончании должен объявить президент страны.

Также глава "Роскосмоса" отметил, что российские космические аппараты ведут съемку в районах боевых действий круглосуточно.

Ранее Рогозин заявил, что волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой.

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