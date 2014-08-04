Рогозин: волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой

Он напомнил, что ранее в альянсе использовали в качестве "пугала" сомалийских пиратов и афганский наркотрафик.

Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в альянсе Россию назвали прямым врагом, что позволяет им собрать "стадо", которое сплотится и будет "блеять очень гармонично". Рогозин напомнил, что ранее в НАТО использовали в качестве "пугала" сомалийских пиратов и афганский наркотрафик.

Я так бы это охарактеризовал: волки сбросили овечьи шкуры и сожгли их, символично. Дмитрий Рогозин, гендиректор "Роскосмоса"

Ранее Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России.

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