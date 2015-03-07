Глава "Роскосмоса" не стал перечислять этих потенциальных партнеров.

Генеральный директор государственной космической корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России. Информацией чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт отметил, что на текущий момент сразу несколько государств намерено заключить с Москвой соответствующие соглашения в космическом сотрудничестве.

У нас есть и другие страны, которые хотели бы заключить с нами соглашение о подготовке и отправке своих космонавтов. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Гость программы не стал называть конкретные заинтересовавшиеся страны, чтобы на них не оказывалось давление со стороны Запада.

Рогозин рассказал о новой Федеральной космической программе.

Фото и видео: Вконтакте / "Роскосмос"