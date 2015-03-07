Генеральный директор государственной космической корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о новой Федеральной космической программе, проект которой в настоящее время разрабатывается властями. В эфире телеканала "Россия-24" эксперт отметил, что работа будет вестись по увеличению количества спутников на околоземной орбите, а также на отечественное космическое приборостроение.
Акцент понятен. Это прежде всего, как минимум, удвоение орбитальной группировки, создание аппаратов, которые должны быть исключительно основаны на доступной электронно-компонентной базе.
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Специалист напомнил журналистам о том, что в настоящий момент готовится не столько пересмотр старой ФКП до 2025 года, сколько делаются важные акценты в проекте, определяющем мероприятия и после 2026 года. Дмитрий Рогозин объяснил, что "Роскосмос" намерен совместить программу "Сфера" и космические аппараты, которые уже были в ФКП. Они будут изготовлены по одной технологии, которая разрабатывается в АО "Российские космические системы".
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Фото и видео: Вконтакте / "Роскосмос"
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