Глава "Роскосмоса" раскрыл подробности о готовящемся документе по развитию отрасли.

Генеральный директор государственной космической корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о новой Федеральной космической программе, проект которой в настоящее время разрабатывается властями. В эфире телеканала "Россия-24" эксперт отметил, что работа будет вестись по увеличению количества спутников на околоземной орбите, а также на отечественное космическое приборостроение.

Акцент понятен. Это прежде всего, как минимум, удвоение орбитальной группировки, создание аппаратов, которые должны быть исключительно основаны на доступной электронно-компонентной базе. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Специалист напомнил журналистам о том, что в настоящий момент готовится не столько пересмотр старой ФКП до 2025 года, сколько делаются важные акценты в проекте, определяющем мероприятия и после 2026 года. Дмитрий Рогозин объяснил, что "Роскосмос" намерен совместить программу "Сфера" и космические аппараты, которые уже были в ФКП. Они будут изготовлены по одной технологии, которая разрабатывается в АО "Российские космические системы".

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Фото и видео: Вконтакте / "Роскосмос"