Меценат подарил Гатчинскому дворцу 16 редких снимков императора Александра III

Фотографии размером 8×11 см установлены в латунную раму с государственным гербом Российской империи и указанием дат съёмки.

Меценат Михаил Карисалов передал в дар музею-заповеднику "Гатчина" 16 редких снимков императора Александра III и его семьи, сделанных в Гатчинском парке в период с 16 апреля по 26 мая 1887 года. Фотографии ценны тем, что на них члены императорской семьи изображены в неформальной обстановке.

Фотографии размером 8×11 см установлены в латунную раму с государственным гербом Российской империи и указанием дат съёмки. Весной данный набор фотографий был выставлен на аукцион в Москве. После приобретения лота меценат Михаил Карисалов передал снимки в дар музею.

Новый экспонат можно увидеть в экспозиции "Комнаты семьи Александра III" в Гатчинском дворце.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец