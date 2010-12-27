Вице-губурнатор проверил готовность пожарных и спасателей к зиме

Владимир Кириллов посетил пожарную часть Московского района.

В среду, 16 октября, вице-губернатор Владимир Кириллов посетил пожарную часть № 39 в Московском районе. Об этом сообщила администрация Санкт-Петербурга.

Кириллов проверил, насколько спасатели готовы к зиме и холодам. Также он проинспектировал работы по благоустройству прилегающей территории. Вице-губернатор осмотрел все основные помещения пожарной части, технику и экипировку спасателей.

Владимир Кириллов рассказал, что в следующем году город планирует приобрести 10 новых цистерн. Это позволит решить проблему замены устаревшей техники на ближайшие десятилетие.

Штатная численность пожарно-спасательного отряда Московского района – 110 человек.

Ранее в МЧС рассказали о реорганизации ведомства до января 2020 года.

Фото: Piter.TV