Владелец трехколесной "Инфинити" раскрыл подробности аварии в центре Петербурга

Он заявил, что получил трагические известия и плакал за рулем.

Владелец белой "Инфинити", который накануне вечером попал в аварию, рассказал "Фонтанке" о подробностях случившегося. Мужчина признался, что за рулем был он. Перед аварией "с огоньком" он получил трагические известия, поэтому плакал за рулем.

"К сожалению, этот день для меня был очень непростой в жизни. Так получилось, что я узнал какие-то вещи, от которых мне стало очень плохо в дороге. <…> Когда я ехал за рулем, я плакал. Не буду это скрывать", - рассказал он.

"Инфинити" врезался в припаркованный на обочине автомобиль "Вольво" на пересечении улицы Некрасова и Литейного проспекта. Piter.TV публиковал видео с моментом аварии. После столкновения водитель "Инфинити" решил продолжить путь дальше с вывернутым передним колесом.

По словам автомобилиста, он вынужден был уехать с места ДТП, так как еще из одной машины (не из "Вольво") выскочили несколько человек и начали угрожать ему ножами.

"Я не мог оставаться на месте происшествия, потому что мне нужно было, наверное, как-то подумать о своей жизни", - рассказал он.

Стоит отметить, что камеры наблюдения не зафиксировали никаких неизвестных с ножами.

Также собеседник "Фонтанки" заявил, что эти люди его преследовали. Они же оторвали колесо у его машины – но не на месте ДТП, а уже на улице Радищева, куда после аварии приехал мужчина.

"Если бы колесо оторвалось на месте аварии, я бы не доехал. Оно было вывернуто уже позже", - заключил автомобилист, добавив, что он опытный водитель и не был пьян. Мужчина пообещал возместить ущерб хозяину "Вольво", а также решить вопросы с ГИБДД.

Ранее мы писали, что герой этой новости – индивидуальный предприниматель, а также гость радиоэфиров и участник шоу на ТНТ. За прошлый год он насобирал почти два десятка штрафов за нарушение ПДД.

Видео: Piter.TV