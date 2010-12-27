Владельцы карт "МИР" и "ЕКП" прокатятся в метро на 15 рублей дешевле

Льготы будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Во вторник, 31 июля правительство Петербурга установило для владельцев карт "МИР" и "Единой карты петербуржца" цену проезда в метро за 30-35 рублей. Льготы будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Смольного.

На данный момент цена жетона в петербургской подземке составляет 45 рублей.

Напомним, что городские власти планировали продлить эту скидку для некоторых категорий граждан среди владельцев "Единой карты петербуржца". Кроме того, за активное пользование мобильным приложением карты, будут предусмотрены другие бонусы. Среди опций приложения: информация о льготах, пополнение проездного, вызов врача на дом и оценка работы коммунальных услуг.

"ЕКП" действует на всех видах общественного транспорта Петербурга, включая автобусы Ленобласти, маршруты которых пролегают через город. Через нее также можно совершать покупки и получать скидки в восьми аптечных сетях.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Метрострой" сфотографировал станции Фрунзенского радиуса.

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