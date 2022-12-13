Владельцев газового транспорта в Приамурье освободят от налога

От транспортного налога освобождаются физические лица и организации, которые используют транспорт, работающий на газе.

Водителей газового транспорта в Приамурье освободят от налога. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания региона в своем Telegram-канале.

Законопроект был принят в понедельник, 24 апреля, в первом чтении на очередном заседании законодательного собрания Амурской области. Его инициатором является губернатор области Василий Орлов. Согласно тексту документа, от транспортного налога освобождаются как физические лица, так и организации, которые используют транспорт, работающий на газе.

Также отмечается, что преференциями смогут воспользоваться владельцы автомобилей, которые приобрели транспорт с газобаллонным оборудованием на заводе-изготовителе или сами установили такое оборудование.

Ранее мы сообщали, что в петербургском ЗакСе одобрили освобождение обладателей бюджетных грантов от подоходного налога.

Видео: Telegram / Законодательное Собрание АО