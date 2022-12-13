В петербургском ЗакСе одобрили освобождение обладателей бюджетных грантов от подоходного налога

Также от налога хотят освободить победителей конкурсов и состязаний, которые получили вознаграждение от региона.

Парламентарии Законодательного Собрания Северной столицы утвердили законодательную инициативу, которая касается освобождения ряда категорий граждан от подоходного налога. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

В частности, налог предлагается не платить обладателям бюджетных грантов, а также субсидий и премий, полученных в результате победы в различных конкурсах и состязаниях.

По мнению депутатов, таким образом будет увеличена эффективность использования ресурсов казны.

Ранее мы сообщили о том, что аэропорт Пулково хотят передать под охрану Росгвардии.

Фото: Piter.TV