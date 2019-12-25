Петербуржцам напомнили об обязанности убирать за своими питомцами во время прогулки

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейд по пресечению правонарушений, связанных с выгулом домашних животных.

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейд по пресечению правонарушений, связанных с выгулом домашних животных. Профилактические мероприятия организовали в парке Александрино в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Как сообщили в комитете, от петербуржцев регулярно приходят сообщения о фактах нарушений владельцами собак правил выгула. Инспекторы отметили, что многие владельцы собак не знают об обязанности убирать городскую территорию за своими питомцами. Также многие игнорируют требование об обязательном ношении намордника и поводка для собак выше 40 сантиметров в холке. Поэтому основной упор во время рейдов делался на разъяснительную работу. К штрафам прибегают в крайних случаях. Уполномоченные сотрудники составили 7 протоколов. Теперь нарушителям грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Аналогичные рейды проведены на территории лесопарка Сосновка и Петровского парка.

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