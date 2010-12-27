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В Петербурге хотят расширить ассортимент автолавок
Сегодня, 16:15
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Alena_Zinovieva

В Петербурге хотят расширить ассортимент автолавок

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Существующий перечень может пополниться овощами, грибами и зеленью.

В Петербурге хотят увеличить ассортимент продукции в автолавках. Существующий перечень планируют дополнить овощами, грибами и зеленью. С соответствующим предложением выступил комитет имущественных отношений (КИО).

Сейчас владельцам автолавок разрешено торговать хлебобулочной, молочной, мясной и рыбной продукцией. Размещение товара с другими видами продукции не предусмотрено в схеме нестационарных торговых мест.

В случае принятия поправок ассортимент развозной торговли расширится. Овощи, грибы и зелень будут продавать по имеющимся правилам.

Ранее мы писали, что рост розничной торговли замедлился в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: автолавки, продажа, торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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