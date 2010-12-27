Во время ЧМ-2018 Россия заработала более 850 млрд рублей

Эта сумма практически покрывает все расходы государства на подготовку к спортивному мероприятию.

Общий вклад Чемпионата мира по футболу в ВВП России составил около 1 % или более 850 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Отмечается, что эта сумма практически покрыла все расходы государства на подготовку к спортивному мероприятию. К ЧМ-2018 в стране построили десятки инфраструктурных объектов, а также покрыли все перемещения болельщиков. К 2023 году страна должна получить еще 10 млрд рублей.

Напомним, ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоялись в 11 городах на 12 стадионах. Их посетили 2,9 млн иностранных болельщиков.

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