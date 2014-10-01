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Вызвавший ЧП на реке Лена танкер передали на ответственное хранение

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Танкер перевозил бензин в момент столкновения с другим судном.

Вызвавший ЧП на реке Лена в Иркутской области танкер "Ерофей Хабаров" передали на ответственное хранение в Якутии. Об этом сообщили в оперштабе республики.

Инцидент произошел 19 июня в районе поселка Алексеевск. Два танкера столкнулись на реке Лена. "Ерофей Хабаров" перевозил бензин. В результате столкновения была повреждена цистерна. По предварительным данным, в акваторию реки вылилось до 90 тонн топлива. Пострадавших нет. Сообщается, что капитан танкера с бензином был пьян.

Ранее мы сообщали, что на МКАД произошло ДТП с участием трех лосей.

Видео: Telegram / Якутия. Оперштаб

Теги: иркутская область, река лена, танкер, якутия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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