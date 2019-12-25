Визовый центр Финляндии в Петербурге начал прием документов

Посетить визовый центр можно только по предварительной записи.

С 1 февраля 2021 года в визовом центре Финляндии в Петербурге начался прием документов на оформление разрешения на пребывание в стране. Об этом сообщил VFS Global.

В визовый центр могут обратиться не только петербуржцы, но и жители Ленобласти, Коми, Калининградской, Вологодской, Псковской, Новгородской областей, Ненецкого автономного округа.

Визовый центр в Петербурге принимает документы по понедельникам, вторникам и средам с 9:00 до 14:00 по обязательной предварительной записи. Всем клиентам будут измерять температуру тела.

Конверты с решением и документы необходимо будет получать посредством курьерской службы.

В декабре Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов.

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