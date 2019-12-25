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В Петербурге визитку Путина выставили на продажу за 550 тысяч рублей
Сегодня, 11:55
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге визитку Путина выставили на продажу за 550 тысяч рублей

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Автор объявления предлагает встретиться в банке.

В Северной столице продают визитку президента России Владимира Путина за 550 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте "Авито".

Автор объявления утверждает, что визитка оригинальная.

Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у его советника

из объявления

В объявлении сказано, что покупатель с продавцом встретятся в банке. Купить старую визитку путина можно только за наличный расчет. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы недовольны живой ёлкой на Дворцовой площади.

Фото: авито

Теги: визитка путина, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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