Визиты родственников в соцучреждения Петербурга могут отменить

Также будет увеличен объем тестирования на коронавирус.

В городских социальных учреждениях в ближайшее время могут отменить визиты родственников. Об этом сообщили в Комитете по соцполитике Петербурга.

Как рассказали в комитете, на прошедшем онлайн-совещании обсуждались вопросы усиления мер профилактики инфекционных и вирусных заболеваний и ход вакцинации персонала и проживающих.

В некоторых соцучреждениях в ближайшее время могут отменить посещения родственников или ввести другие ограничения. На коронавирус будут тестировать пациентов и персонал.

Власти Петербурга пока не планируют переносить школьные каникулы.

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