Выживший петербуржец отказался покидать Камчатку без погибших жены и сына

Вертолет упал на территории Южно-Камчатского заказника в воду.

Петербуржцу, потерявшему жену и сына в авиакатастрофе на Камчатке, оказывают психологическую помощь. Мужчина отказывается покидать зону ЧС, пока спасатели не поднимут со дна озера тела его родных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Трагедия произошла в ночь на 12 августа. Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал на территории Южно-Камчатского заказника в воду. В момент крушения на борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в их числе один ребенок.

По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли восемь человек. Еще восемь удалось спасти, двоим из них понадобилась госпитализация. Рухнувший на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 метров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". На место катастрофы прибыли следователи.

Ранее один из выживших при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал, как спасались люди.

Фото: pexels.com