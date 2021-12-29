В Петербурге снизилась выявляемость онкологических заболеваний во время пандемии

Обычно, за год в Петербурге выявляют 23-24 тысячи новых онкологических больных. В 2020 и 2021 годах было выявлено на 1,5 тысячи меньше.

За время пандемии в Петербурге сильно снизилась выявляемость онкологических заболеваний. При этом, доля людей, у которых обнаруживают запущенную стадию болезни, напротив выросла. Это связано с приостановкой диспансеризации, а также с тем, что люди не ходят на обследования. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев.

Он рассказал, что обычно, за год в Петербурге выявляют 23-24 тысячи новых онкологических больных. В 2020 и 2021 годах было выявлено на 1,5 тысячи меньше.

В 2021 году 56,7% случаев онкологии выявили на 1 и 2 стадии, остальные случаи – запущенные стадии. За 2021 в первый год постановки диагноза умерли 18% пациентов.

От онкологии в 2021 году умер сыгравший в "Шерлоке Холмсе" актер Владимир Татосов.

Фото: Piter.tv