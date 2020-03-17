Исследовались 2173 заразившихся коронавирусом пациента из Уханя и Шэньчжэня.

Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови. Эксперты узнали, что чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели 2 группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную в Medrxiv статью китайских ученых.

Сначала проверили контрольную группу из 3694 здоровых жителей Уханя. У большинства из них была первая группа крови.

Затем исследовались 2173 заразившихся коронавирусом пациента из Уханя и Шэньчжэня. А также из больницы "Цзиньиньтань". Оказалось, что 25,80% имели I группу крови, 37,75% — II, 26,42% - третью, а еще 10,03% — IV.

Учёные считают, что восприимчивость к коронавирусу зависит и от группы крови.

Ранее в России начали испытывать вакцину от коронавируса.