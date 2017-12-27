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Выяснилась причина падения опоры с Тучкова моста
Сегодня, 10:39
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Shdaria
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Выяснилась причина падения опоры с Тучкова моста

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Опора Тучкова моста не выдержала дополнительные нагрузки, в результате чего рухнула.

В Санкт-Петербурге выяснили причину инцидента, произошедшего в ночь с 18 на 19 января на Тучковом мосту, когда в результате надлома по сварному шву упала опора контактной сети.

Установлено, что шов разошелся из-за ошибки монтажников подрядной организации, которые в период разводки и наводки пролетного строения производили монтаж растяжек для дорожных знаков. В результате этих действий была создана чрезмерная нагрузка на контактную сеть, с которой опора не справилась. 

Напомним, ранее мы писали о том, что на Тучковом мосту загадочное ЧП: трамваи и троллейбусы идут в обход

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , тучков мост
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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