Ученые засняли кошек, питавшихся человеческой плотью

Исследователи уверены, что полученные данные помогут в дальнейших изучениях трупов.

В журнале Journal of Forensic Sciences опубликовали наблюдения ученых, запечатлевших бродячих кошек, поедавших человеческий труп. Несмотря на то, что случаи, когда питомцы поедали трупы своих хозяев не являются открытием, наблюдать эту вживую удавалось не многим.

Из публикации следуют, что бродячие кошки забрались на исследовательский полигон в штате Колорадо, где разлагаются десятки непогребенных трупов. Две кошки на протяжении долгого времени проникали на закрытую территорию и питались человеческой плотью. По словам ученых, они всегда прибегали к телу определенного человека, игнорируя даже более свежие тела. Обе кошки проедали тело до самых костей

"Они искали источник пищи и нашли его — это оказались человеческие останки. Если бы вы были голодны, вы бы их не съели?,

— говорят исследователи.

По их мнению, исследования позволят в дальнейшем отличать раны полученные при жизни, от посмертных повреждений.

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