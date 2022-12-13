Жители Ленобласти смогут не платить за вывоз мусора в случае временного отъезда

Перерасчёт возможен при предоставлении документов, подтверждающих отсутствие в течение пяти дней и более.

Власти Ленобласти ввели право на перерасчёт платежей за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов в случае их временного отсутствия по месту жительства во время путешествий, командировок и т.д. Как сообщила пресс-служба областного правительства, для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят отъезд из дома на срок от пяти дней и более.

В Управляющей компании по обращению с отходами добавили, что изменения в Правила оказания коммунальных услуг актуальны с 1 марта 2023 года. Также условием перерасчёта оплаты за вывоз мусора стал расчёт суммы по общей площади жилого помещения, а не по числу жильцов.

Для получения перерасчёта необходимо подать заявление через электронную почту info@uklo.ru за 30 календарных дней после возвращения домой с документами, подтверждающими временное отсутствие. Это могут быть путёвки, билеты на самолет или поезд, справка из больницы. Также необходимо указать дату возвращения домой.

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Фото: Правительство Ленобласти