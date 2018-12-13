Артист раскритиковал россиян за то, что они отмечают 9 мая "плясками и танчиками".

Российский актер театра и кино Максим Виторган предложил отказаться от широкого празднования Дня Победы. Артист раскритиковал россиян за то, что они отмечают 9 мая "плясками и танчиками". Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Виторган считает, что нынешнее поколение должно сочувствовать семьям погибших в годы ВОВ и помнить о трагедии, а не кричать во всеуслышание "Спасибо деду за победу!", "Давайте повторим".

Актер уверен, что всем нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы трагедия 70-летней давности больше не повторилась. Он предложил переименовать День Победы в "День тишины" и отмечать этот праздник по подобию израильского дня жертв холокоста. Когда вся страна буквально замирает. Люди и машины останавливаются на улицах и вспоминают то, что произошло.

Ранее мы писали, что четыре тысячи петербуржцев спели фронтовые песни у Казанского собора.

Видео: Instagram / mvitorgan