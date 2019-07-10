Виторган посоветовал родителям, какую книгу "подсунуть" детям

Он рекомендует обратить внимание на повесть американского писателя Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

Актер театра и кино Максим Виторган опубликовал в Instagram новый пост о книге, которую он считает великой. По мнению артиста, родителям стоит вовремя "подсунуть" своим детям повесть американского писателя Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

Селинджер. С отрывком из "Над пропастью во ржи" я в 87-м поступал на самый первый набор подготовительных курсов в школу-студию МХАТ (еще не МХТ). Сейчас нашел эту книжку 91-го года издания в домашней библиотеке. Перечитывать терзания молодого Холдена не стал - это великая книга, но все хорошо в свое время. Максим Виторган

Сам актер, сидя на самоизоляции, заинтересовался "упадническими, пессимистичными, прозрачными и призрачными" рассказами Сэлинджера. По его мнению, чем легче написаны произведения, тем более удушающа тоска после их прочтения. Виторган заявил, что вкупе с домашним заточением и погодой они пришлись очень кстати.

Ранее звезды российского шоу-бизнеса снялись в ролике о самоизоляции.

Фото: Instagram / mvitorgan