Витебский и Московский вокзалы в Петербурге снова полностью продезинфицировали

Предыдущие обработки на крупных городских объектах состоялись 6 мая и 30 апреля соответственно.

Витебский и Московский вокзалы Петербурга повторно продезинфицировали. Обработкой занимался Невский спасательный центр при местном ГУ МЧС, предыдущие обработки на крупных городских объектах состоялись 6 мая и 30 апреля соответственно. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Общая площадь обработанных поверхностей в обоих вокзалах составила свыше 15 тысяч квадратных метров. Общественные и служебные помещения, лестницы, перроны, залы очищали высокоэффективным дезинфицирующим средством, безопасным для людей и животных. Особо тщательно специалисты отмывали двери, поручни, досмотровое оборудование. Помимо обработок на вокзалах проводят усиленные уборки, регулярно проветривают помещения и следят за сохранением дистанции между пассажирами.

Ранее мы рассказывали, что МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане.

Фото: пресс-служба ОЖД