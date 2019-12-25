Сотрудники проведут дезинфекцию учреждений здравоохранения и образования, а также соцобъектов и транспортной инфраструктуры.

МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане. На территории региона будет проведена масштабная дезинфекция социальных объектов. Накануне соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Техника и сотрудники МЧС выдвинулись в регион, сообщает пресс-служба ведомства.

В субъект направлены автомобильные колонны Донского и Ногинского спасательных центров. В работе задействованы 140 человек личного состава и 26 единиц техники.

Сотрудники МЧС проведут дезинфекцию учреждений здравоохранения и образования, а также соцобъектов и транспортной инфраструктуры.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация в Дагестане вызывает опасения.