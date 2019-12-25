В республике Дагестан на данный момент развёрнуто 8,2 тысячи коек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация в Дагестане вызывает опасения. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, это также связано с предстоящими праздниками — месяц поста и молитвы Рамадан начался у мусульман 23 апреля. Он закончится 23 мая, после чего начнётся праздник разговения — Ураза-байрам.

Мурашко добавил, что в республике Дагестан на данный момент развёрнуто 8,2 тысячи коек. Более семи тысяч находятся на стационарном лечении в разных районах региона. По словам главы Минздрава, для решения проблемы с COVID-19 следует привлекать медиков и оборудование.

Ранее Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане.