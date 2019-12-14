Виталий Милонов о закрытии ФБК: Навальный не учел, с кем связался

Сегодня, 20 июля, Алексей Навальный объявил о закрытии "Фонда борьбы с коррупцией". Как заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. – это прямая заслуга петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

"Потому что производитель фейковых новостей – так называемый Фонд борьбы с коррупцией – долгое время пользовался тем, что у тех, кого он обвинял, не было силы или желания с ним связываться, - считает депутат. - Здесь была абсолютно чистая игра, и это правильно, что он испугался".

Милонов назвал голословными обвинения в адрес Евгения Пригожина.

"Блогер попросту не учел, с кем связался – с человеком, способным защитить свое имя. К слову, это очень хорошо, когда кто-то готов постоять за себя, в том числе и в суде. Тем более, если на стороне этого человека находится объективная правда", - заявил он.

В своем комментарии парламентарий заявив, что кто-то решился "заткнуть пасть этой бешеной собаке". При этом Милонов выразил сожаление, что никто ранее не решился на судебные тяжбы с ФБК.

"Но Евгений Пригожин – человек честный и он доказал, что все обвинения – вранье. Мы видим, что есть люди, которые не стесняются и готовы не только отстаивать свою правоту, а ратовать за правду", - прокомментировал он..

Напомним, ранее, заявив о ликвидации ФБК, Навальный намекнул своим сторонникам о сборе донатов на счет нового юрлица. По его словам, эти пожертвования пойдут на уплату штрафов.