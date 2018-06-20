Виталий Милонов хочет запретить алкоголь в миниатюрной таре

С обращением о запрете мини-бутылочек с алкоголем петербуржец обратился к министру промышленности.

Виталий Милонов выступил с заявлением о необходимости ограничения продажи алкогольной продукции в миниатюрной таре. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Предложение депутата Государственной думы направлено в адрес министра промышленности и торговли Денису Мантурову. Политический деятельно считает, что таким образом в России можно сократить количество пьянствующих людей.

Как правило, в красивых "бутылёчках" продается крепкий алкоголь – водка, виски, коньяк, текила, абсент. Такие маленькие и даже игрушечные бутылочки приковывают к себе внимание – дети видят в них "игрушки", взрослые смотрят на них снисходительно из-за размера фасовки. Но необходимо отметить, что несмотря на размер тары, в каждом из флаконов разлит настоящий алкоголь со всеми вытекающими последствиями и опасностями заявляет спикер

Если инициатива будет одобрена, то запрет коснется на бутылки со спиртным в тарах от 10 до 100 миллилитров. Милонов назвал решение данной проблемы "очередным гвоздем в гроб алкогольного мирового лобби".

Ранее Piter.tv писал о том, что в магазине на Отважных полиция изъяла алкоголь на 125 тысяч.

Фото: Piter.tv