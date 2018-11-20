Выставки Елизаветы Бенк и Игоря Плотникова в галерее "Борей"

Выставка Елизаветы Бенк «Кто этот спящий?» представляет серию сюрреалистических портретов героев загадочного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Портреты выполнены со множеством деталей, каждая из которых приглашает зрителя включиться в диалог с картинами, вспомнить, и, возможно, переосмыслить сюжеты и идеи первых трех сезонов. На выставке Игоря Плотникова представлены живопись и объекты, появившиеся на свет в минувшем году. Работы, выполненные в стиле континуумизма, созданного автором в 1988 году, объединены

ПОТОП НЕЭФФЕКТИВЕН: выставка Игоря Плотникова в галерее "Борей"

КТО ЭТОТ СПЯЩИЙ? выставка Елизаветы Бенк в галерее "Борей"

АРТЛИКБЕЗ № 188

арт-гид: Вадим Климов; музыка: Анжело Бадаламенти

арт-операторы: Данил Антропов, Игорь Борисов

Санкт-Петербург, 7 февраля 2019

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