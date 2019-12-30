Видео: международная выставка "Время пить чай" открылась в библиотеке Аалто

Работы отечественных и зарубежных художников, посвященных сказкам Льюиса Кэрролла, украсили стены библиотеки. Куратором выступила эстонка Вийве Ноор.

В библиотеке Алвара Аалто открылась международная художественная выставка, посвященная героям "Алисы в стране чудес".

Несмотря на то, что сама выставка прибыла в Выборг из Эстонии, организаторы с большой натяжкой считают ее эстонской. Более 80-ти художественных работ авторов из России, Эстонии, Ирана, Англии, Голландии и других стран продемонстрировали в библиотеке Аалто.

Выставка приурочена к 150-летию первой публикации детской книги "Алиса в стране чудес". Координатор выставки Вийве Ноор признается, что в этом году у нее тоже день рождения, а по давней традиции, сформировавшейся в художественной среде Вийве, коллеги устраивают специальные экспозиции в честь каждого дня рождения.

Помимо картин, в экспозиции представлены куклы, дополняющие волшебные образы из произведен Льюиса Кэрролла.

Видео: Piter.TV