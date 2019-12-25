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Вишневский попросил Смольный не наказывать медиков за сообщения о проблемах
Сегодня, 14:43
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nastya960

Вишневский попросил Смольный не наказывать медиков за сообщения о проблемах

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Отдельно Вишневский попросил вице-губернатора разобраться с тем, что медикам, которые заразились коронавирусом, приходится доказывать, что заболевание они получили во время работы с пациентами.

Во вторник, 28 апреля, депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский направил запрос вице-губернатору Олегу Эргашеву. В своем запросе он попросил обеспечить "безопасность" для медиков, которые открыто сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ). Свое обращение депутат опубликовал в соцсетях.

Депутат отметил, что в СМИ и соцсетях уже несколько раз появлялась информация от медиков о нехватке СИЗ и отсутствии помощи. Вишневский считает, что к медикам за такие высказывания не должны применяться никакие санкции.

Отдельно Вишневский попросил вице-губернатора разобраться с тем, что медикам, которые заразились коронавирусом, приходится доказывать, что заболевание они получили во время работы с пациентами.

Ранее медик из института им. Вредена рассказала о бесконечном карантине и отсутствии помощи

Скриншот: Facebook/ Борис Вишневский
Фото: Piter.TV

 

Теги: вишневский, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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