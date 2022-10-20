Вишневский обратился в Генпрокуратуру и призвал проверить слова Гурулева об уничтожении 20% россиян

Отметим, что 15 октября Гурулев выступил в прямом эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Зампред партии "Яблоко", депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский обратился к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание депутата Госдумы Андрея Гурулева об уничтожении 20% россиян, которые не согласны с политикой президента. Об этом сообщили в пресс-службе "Яблока" 23 октября.

Считаю, что бесчеловечные и явно противозаконные призывы депутата А. В. Гурулева направлены не просто на разжигание ненависти по мотивам политической вражды, но к подрыву целого ряда положений Конституции Российской Федерации. Борис Вишневский, зампред партии "Яблоко" и депутат ЗакСа Петербурга

Отметим, что 15 октября Гурулев выступил в прямом эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" и отметил, что президента России поддерживают 80% населения. Об остальных он произнес следующие слова: "Чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена".

Ранее мы рассказывали о том, что ЗакС Петербурга рассмотрел правки, направленные на смягчение закона о КРТ.

Фото: сайт партии "Яблоко"