Вишневский обратился в Генпрокуратуру и призвал проверить слова Гурулева об уничтожении 20% россиян

Зампред партии "Яблоко", депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский обратился к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание депутата Госдумы Андрея Гурулева об уничтожении 20% россиян, которые не согласны с политикой президента. Об этом сообщили в пресс-службе "Яблока" 23 октября.
Считаю, что бесчеловечные и явно противозаконные призывы депутата А. В. Гурулева направлены не просто на разжигание ненависти по мотивам политической вражды, но к подрыву целого ряда положений Конституции Российской Федерации.
Борис Вишневский, зампред партии "Яблоко" и депутат ЗакСа Петербурга
Отметим, что 15 октября Гурулев выступил в прямом эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" и отметил, что президента России поддерживают 80% населения. Об остальных он произнес следующие слова: "Чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена".
Ранее мы рассказывали о том, что ЗакС Петербурга рассмотрел правки, направленные на смягчение закона о КРТ.
Фото: сайт партии "Яблоко"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Вишневский - молодец! Никому нельзя позволять нарушать конституцию РФ. Тем более делать такие мерзкие заявления, как это сделал депутат Государственной Думы гурулев. Фактически он призвал к уничтожению россиян за их политические взгляды. А это фашизм!