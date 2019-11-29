Netflix показал видео о создании "Ирландца" Мартина Скорсезе

В ролике рассказано, как создавался персонаж Аль Пачино Джимми Хоффа.

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец". Криминальная драма станет доступна для просмотра 27 декабря.

В частности, на видео продюсер фильма Джейн Розенталь рассказал, как создавался персонаж Аль Пачино Джимми Хоффа. Актер смог вжиться в роль благодаря множеству архивных материалов с профсоюзным лидером, неожиданно исчезнувшим при загадочных обстоятельствах.

"Одними только глазами Аль может сказать очень многое", - отметил Розенталь.

В доме престарелых сильно пожилой мужчина Фрэнк Ширан вспоминает свою жизнь. В 50-е годы он работал простым водителем грузовика и совершенно случайно познакомился с криминальным авторитетом Расселом Буфалино. Тот взял парня под свое крыло. И вот уже Фрэнк по прозвищу Ирландец работает мафиозным киллером. Вскоре Рассел сводит его с известным профсоюзным лидером Джимми Хоффой, и он при загадочных обстоятельствах исчезает.

В основу сценария легла книга "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта. Фильм с участием Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Джо Пеши, Харви Кейтеля и других знаменитостей снимали 106 дней.

Ранее мы писали, что "Джокер" вдохновил Warner Bros. на серию кинокомиксов для взрослых.

Видео: YouTube / Netflix