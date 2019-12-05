Вышло короткометражное аниме по сериалу "Рик и Морти"

Проект получил название "Самурай и сёгун".

На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти". Проект получил название "Самурай и сёгун".

По сюжету главные герои встречаются с версией Рика из другой вселенной, которая хочет заполучить Морти. Чтобы сохранить своего "сёгуна", Рику приходится сразиться с армией ниндзя, вооруженных катанами. Эта история отсылает зрителей к известной манге "Одинокий волк и его ребенок".

Режиссером короткометражного аниме стал японец Каичи Сато. Создатель оригинального мультсериала и голос Рика и Морти участие в проекте не принимал.

Четвертый сезон "Рика и Морти" разделен на две части. Первые пять серий вышли в конце 2019 года, еще пять эпизодов появятся в 2020 году. Фанаты ожидают шестую серию уже в апреле.

Ранее в сети появились первые кадры с Карнажем из "Венома-2".

Видео: YouTube / Adult Swim