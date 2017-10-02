В сети вышли тизеры нового сезона "Американской истории ужасов"

Премьера первой серии пройдет на канале FX 12 сентября.

На официальном канале сериала "Американская история ужасов" в YouTube выложили новый тизер следующего сезона. Об этом 13 августа сообщает портал kulturomania.ru.

Премьера первой серии пройдет на канале FX 12 сентября. Подзаголовок нового термина - "Апокалипсис". Авторы сериала рассказали, что сняли кроссовер первого и третьего сезонов, однако поклонники сериала в тизерах увидели отсылки к фильму ужасов "Ребенок Розмари" Романа Полански.

Напомним, что сериал "Американская история ужасов" был продлен до десятого сезона. В восьмом сезоне сыграли Эван Питерс, Джессика Лэнг, Сара Полсон и другие.

Ранее Piter.TV писал о том, что актриса из фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь" Марьяна Спивак и 40-летний Алексей Розин, сыгравший там же, вновь исполнят главные роли в картине "Яга. Кошмар темного леса".

Видео: American Horror Story Brasil / Youtube.