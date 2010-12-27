Актеры из "Нелюбви" Звягинцева сыграют в фильме ужасов про Ягу

Режиссером ленты станет Святослав Подгаевский, автор фильмов ужасов "Русалка.Озеро мертвых", "Пиковая дама: Черный обряд" и "Невеста".

Актриса из фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь" Марьяна Спивак и 40-летний Алексей Розин, сыгравший там же, вновь исполнят главные роли в картине "Яга. Кошмар темного леса".

Режиссером ленты станет Святослав Подгаевский, автор фильмов ужасов "Русалка.Озеро мертвых", "Пиковая дама: Черный обряд" и "Невеста". Помимо Марьяны Спивак и Алексея Розина в фильме снялись Светлана Устинова и Игорь Хрипунов.

В центре сюжета картины - история молодой семьи, которая переезжает в новую квартиру и нанимает няню для сына и маленькой дочери. Однажды мальчик возвращается домой и не находит там ни няни, ни маленькой сестры. Вместе с младенцем из квартиры исчезают все ее игрушки и вещи. Мальчик обращается за помощью к родителям, но те не помнят, что у них есть дочь. Тогда мальчик вместе с друзьями отправляется на поиски сестры и таинственной няни…

Даты премьера у картины еще нет. Напомним, ранее Piter.TV писал о том, что фильм Святослава Подгаевского "Невеста" был куплен кинокомпанией Netflix.

Фото: Кинопоиск.