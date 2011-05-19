Вышел трейлер фильма "Джетлаг" Михаила и Лили Идовых

Премьера состоится 1 июля.

В сети появился первый трейлер фильма "Джетлаг" Михаила и Лили Идовых – сценаристов "Лета" Кирилла Серебренникова. Главные роли в проекте исполнили Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев.

Сюжет рассказывает о Жене и Никите, чья жизнь кардинально меняется после ссоры в аэропорту. Влюбленные оказываются на разных частях света – Женя попадает на съемочную площадку в Берлине и вместе с гениальным режиссером становится соавтором фильма, а Никита отправляется в Таиланд. Его жизнь тоже "переворачивается с ног на голову".

В картине также снялись Ксения Раппопорт, Полина Ауг, Егор Корешков, Мария Ивакова и др. Премьера состоится 1 июля.

Ранее Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов, который даже не смог досмотреть.

Видео: YouTube / GPM KIT