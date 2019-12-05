В среду, 29 июля, стало известно о том, что в сети появилась аниме-короткометражка "Рик и Морти против Геноцидера". Ролик опубликован на YouTube-канале Adult Swim.
По сюжету Морти отправляется в Токио, чтобы остановить Геноцидера. Также в ролике показаны клоны безумного ученого, злой Морти и Супер-Рик.
Режиссером аниме-короткометражки выступил Такаси Сано, который ранее работал над проектом "Башня Бога". Также над производством работала студия Telecom Animation Film.
Ранее мы сообщали о том, что Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма "Китобой" со своей "обнаженкой".
Видео:Adult Swim/YT
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