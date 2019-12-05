Снял короткометражку японский режиссер Такаси Сано.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что в сети появилась аниме-короткометражка "Рик и Морти против Геноцидера". Ролик опубликован на YouTube-канале Adult Swim.

По сюжету Морти отправляется в Токио, чтобы остановить Геноцидера. Также в ролике показаны клоны безумного ученого, злой Морти и Супер-Рик.

Режиссером аниме-короткометражки выступил Такаси Сано, который ранее работал над проектом "Башня Бога". Также над производством работала студия Telecom Animation Film.

Ранее мы сообщали о том, что Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма "Китобой" со своей "обнаженкой".

Видео:Adult Swim/YT