Вышла Bleak Faith: Forsaken, можно увидеть первые 16 минут игрового процесса

Авторы опубликовали в соцсетях релизный трейлер.

Вышла новая часть компьютернгй игры Bleak Faith: Forsaken, созданная черногорской студией разработки Archangel. Известно, что над проектами работали всего три человека. В социальных сетях уже сейчас можно увидеть первые 16 минут геймплея их приключенческого ролевого боевика. В дополнение к этому создатели анонсировали релизный трейлер, передающий мрачную атмосферу сурового мира с кошмарными врагами. В настоящее время игру рекомендуют 59% от общего количества Steam-игроков. Основные жалобы пользователей относятся к непредсказуемому и неудобному управлению, а также определенным техническим и геймплейным недоработкам.

Авторы Bleak Faith: Forsaken заверил игроков, что слышат все жалобы и замечания. Они взяли выходной на день после официального релиза, но уже совсем скоро планируют вернуться к своей работе и заняться поддержкой геймпада и правкой игровых ошибок. В настоящее время купить игру можно в Steam и GOG за 990 рублей с релизной скидкой.

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Фото и видео: YouTube / IGN