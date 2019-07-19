Новое фэнтези снимают по трилогии английского писателя Филипа Пулмана.

В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.

История рассказывает об избранной девочке по имени Лира. Она живет в мрачном волшебном мире, где переплетаются магия и технологии, а у всех людей есть деймоны — личные духи, принимающие форму разных животных.

Старт сериала назначен на осень 2019 года. В первом сезоне будет 8 серий. Среди постановщиков числятся Том Хупер ("Король говорит!"), Отто Батхёрст ("Черное зеркало") и Уильям МакГрегор ("Пропавший без вести"). Главные роли в сериале исполняют Джеймс Макэвой, Дафни Кин и Рут Уилсон.

Напомним, что в 2007 году появился фильм "Золотой компас", который также сняли по мотивам романов Филипа Пулмана. Эту ленту признали провалом. В этот раз поклонники писателя надеются на лучший результат.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер "Лучшего стрелка 2" с Томом Крузом в главной роли.

Видео: YouTube / HBO