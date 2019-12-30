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В сети появился второй трейлер "Безумного Майлза" с Дэниэлом Рэдклиффом

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В России премьера фильма состоится 27 февраля.

В понедельник, 20 января, В сети появился второй трейлер "Безумного Майлза" с Дэниэлом Рэдклиффом. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Madman Films.

В сюжете история разработчика видеоигр Майлза, девушку которого похищают организаторы смертельно-опасного шоу. Главного героя заставляют пойти на убийство безжалостной чемпионки Никс.

В актерском составе заявлены Самара Уивинг, Наташа Лю Бордиццо и Риз Дэрби. Режиссером картины стал Джейсон Ли Хауден.

В России премьера фильма состоится 27 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix покажет лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки.

Видео:YouTube / Madman Films

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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