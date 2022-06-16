Вышел улучшенный и переработанный ремейк Daggerfall на Unity

Над проектом создатель работал с 2009 года.

Вышел улучшенный и переработанный ремейк The Elder Scrolls: Daggerfall. на текущий момент компьютерная игра с движком Unity бесплатно доступна в магазине GOG. Проект известен геймерам под шутливым наименованием "Баггерфолл". Он стал результатам десятилетней работы создателей, которые внедрили туда множество модификаций, внутреннее освещение, текстуры, увеличили расстояние прорисовки местности и добавили возможность гладить животных: кошек, собак и лошадей, улучшили 3D-графику и внедрили спецэффекты.

Напомним, что разработчик Гэвин Клейтон, также известный как InterKarma, начал свою работу над ремейком Daggerfall в 2009 году. Параллельно он разрабатывал собственный программный интерфейс. В 2012 году проект пришлось забросить, но через два года он снова возродился. Отметим, что создатель выбрал лучшие моды сообщества, оформленные за последние 8 лет и удобно упаковал их вместе с оригиналом.

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Фото и видео: YouTube / GamerZakh