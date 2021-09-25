Вышел трейлера сериала "Пингвины моей мамы" режиссера Наталии Мещаниновой

Картина “Пингвины моей мамы» расскажет о проблемах взросления через призму стендап-культуры.

Вышел трейлер сериал "Пингвины моей мамы" режиссера Наталии Мещаниновой в онлайн-кинотеатре KION. Премьера драмеди о взрослении и мечте стать стендапером с Макаром Хлебниковым и Алексеем Аграновичем состоится 6 октября в онлайн-кинотеатре KION.

Картина "Пингвины моей мамы" расскажет о проблемах взросления через призму стендап-культуры. У 15-летнего школьника Гоши из Москвы много проблем: стычки в школе, несчастная любовь и непонимание в семье. Родители Гоши (в исполнении Алексея Аграновича и Александры Урсуляк) одержимы идеей спасти всех детей, оставшихся без семьи и дома, они уже усыновили трех детей и готовятся принять в семью четвертого.

Режиссер и сценарист — Наталия Мещанинова. Ученица Марины Разбежкиной, Мещанинова дебютировала в игровом кино как сорежиссер сериала Валерии Гай-Германики "Школа". В 2019 году на "Кинотавре" Мещанинова выиграла Гран-при за фильм "Сердце мира" про притравочную станцию в русской глуши. Также Наталия написала сценарии фильма "Аритмия" и сериала "Шторм" Бориса Хлебникова и считается одним из самых востребованных авторов в отечественном кино.

В ролях: Макар Хлебников, Алексей Агранович, Александра Урсуляк, Надежда Иванова, Павел Попов, Ирина Бакина, Саша Присмотров-Белов, Заур Гюльахмедов, Платон Саввин, Саша Малой и другие.

Ранее ремастер игры Alan Wake сравнили с оригиналом в новом трейлере.

Видео: Youtube / kionru