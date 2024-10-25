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Вышел трейлер второго сезона сериала "Основано на реальных событиях" с Кейли Куоко

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Мировая премьера состоится 21 ноября.

Видеосервис Peacock представил трейлер комедийного триллера "Основано на реальной истории". Шоураннером проекта выступил Крэйг Розенберг.

Сюжет продолжит историю сантехника Натана и риелтора Авы, которые решили вести подкасты о серии преступлений в Лос-Анджелесе. Во втором сезоне главные герои переживают первые месяцы родительства и пытаются оставить в прошлом свою одержимость расследованиями.  Однако цепочка новых убийств втягивает Аву обратно в мир преступлений.

В главных ролях сыграли Кейли Куоко, Крис Мессина, Лиана Либерато, Том Бейтман и другие. Мировая премьера состоится 21 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер шпионского сериала "Агентство".

Видео: YouTube / Peacock

Теги: peacock, основано на реальных событиях, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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