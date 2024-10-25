Вышел трейлер второго сезона сериала "Основано на реальных событиях" с Кейли Куоко

Мировая премьера состоится 21 ноября.

Видеосервис Peacock представил трейлер комедийного триллера "Основано на реальной истории". Шоураннером проекта выступил Крэйг Розенберг.

Сюжет продолжит историю сантехника Натана и риелтора Авы, которые решили вести подкасты о серии преступлений в Лос-Анджелесе. Во втором сезоне главные герои переживают первые месяцы родительства и пытаются оставить в прошлом свою одержимость расследованиями. Однако цепочка новых убийств втягивает Аву обратно в мир преступлений.

В главных ролях сыграли Кейли Куоко, Крис Мессина, Лиана Либерато, Том Бейтман и другие. Мировая премьера состоится 21 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер шпионского сериала "Агентство".

Видео: YouTube / Peacock